Ces vidéos prouvent-elles que l'armée ukrainienne recrute des civils de force ?

Dans la guerre de propagande en Ukraine, chaque camp mise -et communique- sur les faiblesses de l’autre. Depuis début janvier, des vidéos présentées comme des scènes d’enrôlement forcé de civils ukrainiens se multiplient en ligne. Souvent, ces vidéos font leur apparition sur des chaines Telegram russes, pour se retrouver ensuite sur VK, l'équivalent de Facebook en Russie, ou Twitter.

Selon ces séquences, une "vague de mobilisation" serait en cours en Ukraine, entrainant des arrestations brutales de civils, et avec comme objectif le "recrutement d’urgence de 100.000 personnes avant le printemps" dans les rangs de l'armée. Ces scènes surviendraient en particulier dans des régions à minorité russe ou hongroise, comme la Transcarpathie, ce territoire frontalier de la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. L’une se déroulerait dans le village de Lumshory dans cette même région. La séquence, postée sur Twitter et filmée d’une fenêtre par une habitante, montre l'arrestation d’un homme par trois policiers vêtus de noir et lourdement armés. Au premier plan, une voiture de police, portes ouvertes, stationne. Des cris se font entendre, mais leurs échanges sont inaudibles.