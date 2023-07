Attaque contre le pont de Crimée, accord céréalier terminé… Le point sur la situation en Ukraine

Moscou se retire de l'accord céréalier. Alors qu'il arrivait à expiration, la Russie a annoncé lundi la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Il est " de facto terminé", a sobrement indiqué le Kremlin. Cette décision est jugée "inadmissible" par les États-Unis, et "cynique" par la France, qui réclame à Vladimir Poutine de "cesser son chantage". "Des centaines de millions de personnes font face à la faim et les consommateurs sont confrontés à une crise mondiale du coût de la vie. Ils vont payer le prix", a, de son côté, fustigé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.

L'accord quadripartite, signé en juillet 2022 et qui garantissait l'exportation sécurisée des céréales ukrainiennes via la mer Noire, a officiellement expiré lundi soir à minuit à Istanbul (21h GMT, 23h à Paris). Au cours de l'année écoulée, il a permis le passage sécurisé des cargos depuis et vers les ports ukrainiens malgré la guerre, transportant au total près de 33 millions de tonnes de céréales destinées aux marchés mondiaux.

Kiev veut continuer d'exporter ses céréales. Malgré la fin de l'accord avec la Russie, l'Ukraine est disposée à continuer ses exportations de céréales via la mer Noire, a assuré Volodymyr Zelensky. "Même sans la Russie, tout doit être fait pour que nous puissions utiliser ce couloir (pour les exportations) en mer Noire. Nous n'avons pas peur", a indiqué le président ukrainien, selon des propos partagés par son porte-parole Serguiï Nykyforov sur Facebook.