Attaque de "grande envergure", affrontements dans la région russe de Belgorod… Le point sur la situation en Ukraine

Les enfants dans l'enfer de la guerre. Près de la ville ukrainienne de Dnipro, le corps d'une fillette de deux ans a été retiré des décombres d'un immeuble touché par un bombardement russe sur une zone résidentielle samedi soir. Selon les autorités, la mère se trouve toujours en soins intensifs après cette attaque qui a fait en tout 22 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que cinq enfants avaient été blessés lors de cette frappe, dont trois garçons âgés de six, onze et quinze ans qui se trouvaient à l'hôpital dans un "état grave", a-t-il indiqué dimanche. Il a aussi affirmé que 500 enfants ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit. "Beaucoup d'entre eux auraient pu devenir des érudits, des artistes, des champions sportifs et contribuer à l'histoire de l'Ukraine. Ils ont été victimes des missiles et de la haine de l'ennemi", a-t-il tweeté.

Des "aérodromes militaires" ukrainiens pris pour cible. L'armée russe a affirmé avoir mené dans la nuit de samedi à dimanche des frappes contre des "aérodromes militaires" ukrainiens. "Des postes de commandement, des stations radar, des équipements de l'aviation ukrainienne et un dépôt avec des armements et des munitions ont été touchés", a affirmé le ministère russe de la Défense, sans donner d'indications sur la localisation de ces aérodromes. Kiev a de son côté déclaré qu'une frappe russe avait touché un aérodrome dans le centre du pays au cours de la nuit.