Attaque de missiles sur Odessa, retour de la guerre en mer Noire... le point sur la situation en Ukraine

Conséquences. Mais cette attaque est également survenue quelques heures après la fin de l'accord céréalier qui permettait jusque-là que les productions agricoles ukrainiennes continuent de transiter via la mer Noire, malgré la guerre et le blocus russe. La Russie a d'ailleurs mis en garde l'Ukraine contre ses velléités de poursuivre les exportations de céréales, prévenant qu'il n'y avait plus de "garanties de sécurité" dans cette région après l'expiration de l'Initiative céréalière de la mer Noire.

"En l'absence de garanties de sécurité appropriées, certains risques" apparaissent, a averti le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. En écho, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré à son homologue turc, Hakan Fidan, que la fin de l'accord signifiait que le nord-ouest de la mer Noire, par où les cargos circulent, devenait une "zone provisoirement dangereuse".