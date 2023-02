Ukraine, attaques contre l'Occident… Ce qu'il faut retenir du virulent discours à la nation de Poutine

Vladimir Poutine persiste et signe. Près d'un an jour pour jour après le début de l'agression russe en Ukraine, le président tenait ce mardi un grand discours à la nation. Il en a profité pour accuser à nouveau les pays occidentaux d'être les responsables de la guerre. "Je m'adresse à vous dans un contexte compliqué", a-t-il d'abord déclaré (voir vidéo en tête de cet article). "Il y a un an, pour défendre les gens sur nos terres historiques, pour neutraliser la menace lancée par le régime néonazi en Ukraine, il a été décidé de lancer une opération spéciale militaire."

Un conflit provoqué, d'après lui, par les alliés de Kiev. "Nous avons été ouverts à un dialogue franc", selon Vladimir Poutine. "Nous croyons au système de sécurité indivisible. Nous avons proposé d'aborder les questions de sa mise en œuvre. En réponse, nous avons toujours obtenu une réaction hypocrite et inamicale : l'élargissement de l'Otan, le déploiement des lance-missiles à nos frontières..."