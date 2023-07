Attaques sur Mykolaïv et Odessa, la Crimée encore ciblée, tensions en mer Noire… Le point sur la situation en Ukraine

Vingt blessés après des attaques russes. La Russie a ciblé tôt jeudi Mykolaïv et Odessa, deux villes portuaires du sud de l'Ukraine, blessant au moins 20 personnes, ont rapporté les autorités locales. "Dix-huit personnes au total ont été blessées, neuf d'entre elles ont été hospitalisées, dont cinq enfants, deux personnes ont été sorties des décombres", a indiqué sur Telegram Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv, régulièrement ciblée par les forces russes. Il a aussi précisé qu'"un garage et un immeuble résidentiel de trois étages sont en feu", tandis que selon le maire de la ville, "au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés". À Odessa, grande ville portuaire ukrainienne de la mer Noire située à quelque 100 km au sud-ouest de Mykolaïv, une autre attaque russe a donné lieu à des "destructions dans le centre" et conduit deux personnes à être hospitalisées, selon le gouverneur local Oleg Kiper. Il s'agit de la troisième nuit consécutive d'attaques russes sur la ville.

Nouvelle offensive sur la Crimée. Du côté de la Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, une attaque ukrainienne de drone a tué une adolescente dans la nuit de mercredi à jeudi, a affirmé le gouverneur local installé par Moscou. "À la suite d'une attaque par un drone ennemi, quatre bâtiments administratifs ont été endommagés (...) dans le nord-ouest de la Crimée", a indiqué Sergueï Aksionov sur Telegram. "Malheureusement, (l'attaque) ne s'est pas déroulée sans victime - une adolescente est morte", a-t-il aussi écrit.

La veille, la région a déjà été prise pour cible, comme cela est régulièrement le cas depuis le début du conflit. Un incendie sur un terrain militaire a nécessité mercredi l'évacuation de quatre localités adjacentes, soit plus de 2000 personnes, et Kiev s'est félicitée pourune "opération réussie". Quelques jours plus tôt, dans la nuit de dimanche à lundi, deux civils ont été tués dans l'attaque ayant visé le pont reliant la Russie à cette péninsule, selon les autorités russes.