VIDÉO - Ukraine : au cœur des villes violemment bombardées par la Russie

Un immense cratère de la taille d’une voiture en plein milieu d’une avenue, une usine désinfectée en partie détruite, ce sont là les dommages causés par les deux missiles russes qui ont frappé la ville de Dnipro lundi matin. L’attaque a eu lieu à 8h24 précises et elle a été filmée par un automobiliste dans son intégralité. Sur les images du JT de 20H en tête de cet article, on peut voir un énorme nuage de fumée et de feu s'abattre sur la route.