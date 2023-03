VIDÉO - Guerre en Ukraine : sous un déluge de feu, un soldat impassible défie le danger

On ne sait pas qui il est. On ne sait même pas s'il est ukrainien ou russe, ni quand et où la vidéo a pu être réalisée. C'est manifestement un drone qui filme la scène. Un tir nourri de balles et d'obus crépite tout autour de lui, mais l'individu continue de s'affairer dans ce qui est plus un trou qu'une tranchée, comme insensible au risque qu'il prend. L'image est trop floue pour identifier l'uniforme de ce héros anonyme, qui pourrait aussi être une femme. Un char tire d'une position proche, sans qu'il panique ou même interrompe ses mouvements. Si de nombreux comptes ukrainiens le revendiquent comme un héros de leur armée, on ne sait pas avec certitude à quel camp il appartient.