VIDÉO - Ukraine : au péril de leur vie, un père et son fils mettent en déroute une unité russe

C'est dans ce contexte que deux civils ukrainiens, Vladimir, 65 ans, et son fils, ont réussi à mettre toute une unité russe en déroute. Tout a commencé quand le vaillant soixantenaire a vu les Russes s'installer derrière sa maison, dans la forêt. Et les adversaires étaient nombreux : une vingtaine de blindés et plus de cinquante hommes. "Ils ont commencé à piller partout. Ce sont des enfoirés. Je les hais, ces b*tards !", a-t-il expliqué au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête d'article.

Aussitôt, Vladimir contacte l'armée ukrainienne. Laquelle répond que l'emplacement est trop proche de sa maison et que pilonner l'emplacement des Russes présente un risque. Mais qu'importe, pour Vladimir. "Ce n'est pas grave. Brûlez tout, s'il le faut !", lance le résistant. Résultat : les Russes sont touchés de plein fouet et quatre véhicules sont détruits. Les survivants Russes évacuent la position. Par chance, la maison de Vladimir a été épargnée.