Poutine au G20, la bataille d'Avdiivka, un orphelin ukrainien rapatrié… Le point sur la situation en Ukraine

Après en avoir été absent les deux précédentes années, le président russe Vladimir Poutine doit participer au sommet du G20 ce mercredi. Dans le même temps, la situation sur le front continue de s'enliser, avec des positions relativement figées de part et d'autre. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

Poutine au G20. Le président russe Vladimir Poutine "participera au sommet virtuel du G20" mercredi 22 novembre, a annoncé lundi la chaîne de télévision d'État Vesti. Le média affilié au Kremlin n'a toutefois pas précisé le programme exact du chef d'État lors de la semaine à venir. Pour rappel, le dirigeant a, à deux reprises lors des précédentes occurrences, refusé de participer à cette réunion des pays aux économies les plus développées. Plus globalement, il est devenu très isolé sur la scène internationale - et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale - depuis le lancement de l'attaque de la Russie en Ukraine, en février 2022.

Statu quo sur le front. Malgré la contre-offensive d'envergure lancée par l'armée ukrainienne juste avant l'été, la situation peine à se décanter sur le front, où les positions demeurent relativement figées. Pour autant, dimanche, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé l'armée russe de plusieurs kilomètres sur la rive gauche du Dniepr. "Les chiffres préliminaires varient de 3 à 8 km, en fonction des spécificités, de la géographie et de la topographie de la rive gauche", a indiqué une porte-parole de l'armée, Natalia Goumeniouk, à la télévision ukrainienne. Cette dernière n'a toutefois pas indiqué si les forces de Kiev contrôlaient dorénavant complètement cette zone de la région de Kherson (sud) ou si l'armée russe s'en était retirée. "L'ennemi poursuit ses tirs d'artillerie sur la rive droite", ajoute-t-elle.

Des images de désolation à Avdiivka. Le général de brigade de l'armée ukrainienne Oleksandr Tarnavskyi a publié dimanche une série de photos sur Telegram illustrant le champ de ruines qu'est devenue la ville d'Avdiivka. De violents combats font rage dans cette métropole industrielle de l'oblast de Donetsk, qui comptait environ 35.000 habitants avant le début du conflit.

Un jeune orphelin rapatrié en Ukraine. Kiev et Moscou ont annoncé dimanche avoir rapatrié un orphelin ukrainien de 17 ans, transféré en Russie depuis la ville de Marioupol après son occupation par l'armée russe au printemps 2022. "Le 19 novembre, jour de son anniversaire, Bogdan est rentré en Ukraine", s'est réjoui le commissaire aux droits de l'Homme du Parlement ukrainien, Dmytro Loubinets. Le responsable, qui a publié plusieurs photos de l'intéressé, Bogdan Iermokhine, drapeau ukrainien en mains, a souligné le rôle "du Qatar (et) de l'Unicef" dans le rapatriement de l'adolescent, sans donner plus de détails. "Ce fut un chemin épineux. Bogdan a vécu beaucoup de choses pendant son séjour en Russie, mais malgré tout, il voulait rentrer chez lui", a-t-il encore assuré.

La Finlande renforce sa frontière. La Finlande a envoyé du personnel militaire pour renforcer son poste de contrôle de Vartius, à la frontière avec la Russie, a annoncé dimanche Helsinki. "L'armée aide les gardes-frontières à construire des barrières temporaires pour assurer l'ordre dans cette situation chaotique", a déclaré le service local des gardes-frontières. En attendant, comme trois autres installations similaires, il est fermé depuis samedi, après un afflux croissant de migrants en provenance de la Russie.