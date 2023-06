Avancées ukrainiennes, bombardements russes, visite de l'AIEA à Zaporijia... Le point sur la situation en Ukraine

La guerre des chiffres bat son plein. Moins d'une semaine après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, Kiev assure "avancer", tandis que la Russie ironise sur ses pertes présentées comme "catastrophiques" par son ennemi. Dans le même temps, les combats continuent, au sud et à l'est de l'Ukraine. De nouveaux bombardements russes ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. On fait le point, au 477ᵉ jour de l'offensive russe en Ukraine.