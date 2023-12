DOCUMENT LCI - Malgré le danger, les "White Angels" ukrainiens sur le front pour porter secours aux civils

Des policiers ukrainiens continuent d'aller sur le front pour apporter denrées alimentaires et médicaments à des villages toujours habités, malgré les bombardements. Ces hommes et femmes sont appelés les "White Angels", les "Anges Blancs" en français. LCI a suivi l'une de leurs opérations, près d'Avdïïvka, actuel épicentre des combats.

À Avdïïvka, dans l'est de l'Ukraine, il ne reste que des ruines. Cela n'empêche pas les combats de se poursuivre, les Russes étant plus que jamais déterminés à s'emparer de cette ville de l'est de l'Ukraine, au détriment de certains civils, toujours coincés dans des villages situés sur la ligne de front. Pour leur porter secours, ceux qui sont appelés les "White Angels" sont essentiels.

Les membres de cette unité de police bravent le danger pour tenter d'évacuer les derniers civils qui se trouvent sur la ligne de front. LCI est allé à leur rencontre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Aux secours des civils, malgré les combats

Pour se rendre à Avdïïvka, l'un de ces "White Angels", nommé Dima, est obligé d'emprunter la seule route encore contrôlée par les Ukrainiens et par conséquent, régulièrement ciblée par l'armée russe. "Il y a quelques mois, nous avons été pris sous le feu de bombes à sous-munitions. Nous étions presque dans l'épicentre. C’était très dangereux", nous raconte ce policier, alors qu'il s'apprête à partir pour mener sa mission du jour.

Avant de prendre la route, Dima vérifie la pression des pneus. Il emmène également avec lui de l’aide humanitaire : de l’eau, de la nourriture et des produits d’hygiène qu’il va distribuer à des civils qui sont toujours à Orlivka, dans la périphérie d’Avdiivka, malgré les combats. Là-bas, c’est Olga qui réceptionne les colis.

D’après elle, une trentaine d’habitants vit encore dans ce petit village. Beaucoup refusent de fuir le danger. "Cette nuit, à deux heures du matin, il y a eu une arrivée… Orlivka a été bombardé à côté de l’école et à plusieurs autres endroits. Nous l'avons bien entendu", témoigne-t-elle.

Sur le chemin du retour, Dima passe à côté de la zone industrielle d’Avdïïvka et de son usine de charbon. C’est à cet endroit que les Ukrainiens tentent de briser l’une des tenailles de l’armée russe. Dima veut croire qu’ils y parviendront, tout étant réaliste. Si garder Avdïïvka est difficile, récupérer le Donbass le sera encore plus.

"Peut-être que nous n’avons pas besoin de le récupérer, car les gens qui y vivent depuis longtemps ont exprimé leur opinion. Leurs enfants ont grandi là-bas, sous le gouvernement d’occupation. En revanche, nous devons revenir aux frontières du 24 février", reste-t-il convaincu. Tant que l’étau russe ne se sera pas refermé sur Avdïïka, ce "White Angel" continuera de prendre la route.