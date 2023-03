VIDÉO - Azom, ce nouveau complexe industriel de Bakhmout où la résistance ukrainienne s'organise

Les Ukrainiens sont bien décidés à résister pied à pied à Bakhmout. Malgré le risque d'encerclement, l'armée ukrainienne est bien décidée à défendre la ville de l'est du pays, devenue véritable théâtre d'un bras de fer meurtrier entre Kiev et Moscou. "Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n'est pas loin", a indiqué dimanche le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky. "Les vrais héros sont les défenseurs qui tiennent le front de l'est sur leurs épaules", a salué l'officier.