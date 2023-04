Prigojine reconnaît les pertes de Wagner devant un cimetière "qui continue de s'agrandir"

La Russie communique très peu sur les pertes qu'elle subit en Ukraine depuis le début de l'offensive qu'elle a déclenchée en février 2022. Le dernier bilan officiel des pertes communiqué par le ministère de la Défense date de septembre 2022 et fait état de 5937 militaires tués. Cela ne comprend pas les combattants de Wagner, qui ne font pas officiellement partie de l'armée.

Selon des estimations occidentales, les forces russes - armée, Wagner et séparatistes prorusses d'Ukraine - pourraient compter plus de 150.000 morts et blessés dans leurs rangs. Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans la bataille pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, où les deux camps ont subi de lourdes pertes.