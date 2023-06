REPORTAGE - Barrage détruit en Ukraine : la course contre-la-montre pour échapper à la montée des eaux

À Nova Kakhovka, ville sous contrôle russe située près du barrage, les maisons ne sont pas non plus épargnées par la montée des eaux. À l'intérieur de sa maison, marchant dans 20 centimètres d'eau, Valerii constate les dégâts. "Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est notre maison. Enfin, ça l'était. On ne peut plus y vivre. Peut-être qu'on y reviendra quand ça aura séché", témoigne-t-il, dépité, avant d'ajouter : "La guerre ne pourra pas durer éternellement. Il faudra bien qu'il y ait une fin".

En attendant, les habitants qui n'avaient pas fui les bombardements quittent la zone, devenue inhabitable. Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, 1894 personnes ont été évacuées des zones sous contrôle ukrainien. Côté russe, les autorités ont évacué "plus de 4000 personnes" et l'état d'urgence a été décrété dans la partie de la région de Kherson contrôlée par Moscou. Un nombre inconnu de civils ont également quitté les zones inondées des deux côtés par leurs propres moyens.