Bataille de Bakhmout, drone américain détruit, accord sur les céréales... Le point sur la situation en Ukraine

La défense de Bakhmout, une "clé" stratégique pour Kiev. Alors que les combats sont toujours féroces dans la ville de Bakhmout, devenu un symbole pour les deux camps, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a estimé que leur engagement sur place était "la clé de la stabilité de la défense de tout le front" dans l'Est de l'Ukraine. Sur Telegram, Valery Zaloujny a insisté sur l'"importance stratégique primordiale" de ces combats "pour dissuader l'ennemi".

Le président Volodymyr Zelensky avait déjà estimé récemment que la perte de cette position pourrait permettre aux Russes d'attaquer et de s'emparer d'autres grandes villes proches. Mardi, à l'issue d'une réunion entre lui et les principaux responsables de son armée, la présidence ukrainienne a assuré que "tous les membres de l'état-major" s'étaient accordés pour continuer de défendre la ville coûte que coûte, bien que ses troupes se retrouvent de plus en plus en difficulté sur le terrain.