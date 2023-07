Biden promet l'adhésion à l'Otan à Kiev, Wagner ne participe plus aux combats… Le point sur la situation en Ukraine

Plus de 500 jours après le début de la guerre en Ukraine, les combats continuent et le soutien des alliés de Kiev se renforce. À l'occasion du sommet de l'Otan, les membres du G7 se sont engagés sur le long terme aux côtés du pays attaqué par la Russie. TF1info fait le point sur la situation.

Poutine a "déjà perdu la guerre". Le président russe Vladimir Poutine "a déjà perdu la guerre" en Ukraine, a affirmé jeudi son homologue américain Joe Biden, disant s'attendre à ce que la contre-offensive ukrainienne pousse Moscou à négocier. "Il n'y a pas de possibilité pour lui de gagner la guerre en Ukraine". Le président américain a dit s'attendre à ce que la contre-offensive ukrainienne mène à des négociations avec la Russie, précisant qu'il ne pensait pas que la guerre durerait plusieurs années.

Adhésion à l'Otan. L'Ukraine deviendra membre de l'Otan, mais pas tant que la guerre fait rage entre Moscou et Kiev, a ajouté Joe Biden lors d'une conférence de presse à Helsinki. "La question n'est pas de savoir s'ils doivent ou non adhérer à l'Otan, (mais) quand ils pourront adhérer, et ils adhéreront à l'Otan", a promis Joe Biden, au lendemain d'un sommet de l'Alliance atlantique à Vilnius où aucun calendrier pour une telle adhésion n'a été présenté.

Riposte de Moscou. La Russie a répondu jeudi par une série d'attaques aériennes sur l'Ukraine, qui ont fait au moins quatre blessés à Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Vladimir Poutine a commenté jeudi soir la possible adhésion de l'Ukraine à l'Otan, se disant "certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale".