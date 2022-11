Bombardement à Kherson, accusations de crimes de guerre… Le point sur la situation en Ukraine

La Russie nie les faits. L'armée russe nie fortement avoir mené, mercredi 23 novembre, des frappes sur la ville de Kiev, affirmant que les dégâts dans la capitale ukrainienne avaient été causés par des missiles antiaériens "ukrainiens et étrangers". "Tous les dégâts dans la ville rapportés par le régime de Kiev sont les conséquences de la retombée de missiles étrangers et ukrainiens de défense antiaérienne, installés dans des zones résidentielles de la capitale ukrainienne", a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Ce dernier a précisé que l'armée russe avait mené, la veille, "des frappes massives" contre "le système de commandement militaire ukrainien et les infrastructures énergétiques qui y sont liées".

Kherson encore touchée. Jeudi 24 novembre, au moins quatre personnes ont été tuées et dix ont été blessées dans un bombardement russe sur cette ville située dans le sud de l'Ukraine. "Les envahisseurs russes ont ouvert le feu sur un quartier d'habitations à l'aide de lance-roquettes multiples. Un grand immeuble a pris feu", a indiqué sur Telegram, Iarovslav Ianouchevitch, à la tête de l'administration militaire de Kherson. De plus, six morts et 30 blessés ont été recensés à Vychgorod, près de Kiev.

Des "crimes de guerre". Le ministère français des Affaires étrangères a accusé la Russie de se livrer "à l'évidence à des crimes de guerre" en Ukraine. "La France condamne avec la plus grande fermeté les bombardements massifs déclenchés par la Russie le 23 novembre contre Kiev, Lviv, et plusieurs autres villes ukrainiennes", a déclaré la porte-parole du quai d'Orsay dans un communiqué. "Ce ciblage systématique de la population à l'approche de l'hiver traduit une volonté claire de la Russie de faire souffrir le peuple ukrainien, de le priver d'eau, de chauffage et d'électricité pour saper sa résilience", a-t-elle poursuivi, estimant que "ces actes constituent à l’évidence des crimes de guerre".