Bombardement pendant les évacuations à Kherson, contre-offensive ukrainienne… Le point sur la situation en Ukraine

Dans la région de Kherson, les évacuations se poursuivent, de premières victimes. La destruction du barrage de Kakhovka mardi, dans le sud de l'Ukraine, a laissé s'écouler les flots du Dniepr dans la région et a déjà inondé une zone de plus de 600 km2, a annoncé jeudi un gouverneur ukrainien. Selon Kiev, 2339 personnes ont été évacuées et 32 localités ont été submergées. Côté occupation russe, "5000 personnes" ont été évacuées, a indiqué un responsable de l'administration russe locale. Plus de 20.000 habitants sont toujours privés d'électricité, selon le ministère ukrainien de l'Énergie. À ce stade, les autorités ukrainiennes et d'occupation russe recensent six morts dans les inondations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région "pour faire face aux conséquences de l'explosion", a-t-il indiqué.

Des "attaques" sur les évacuations. L'Ukraine et ses alliés, dont les États-Unis, la France et le Japon, ont condamné jeudi les "attaques" contre les opérations de secours à Kherson. C'est ce qu'a déclaré à la presse l'ambassadeur ukrainien à l'ONU Sergiy Kyslytsya, entouré par ses homologues de plusieurs membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et d'États membres de l'Union européenne. Ils ont aussi appelé la Russie à permettre l'accès "complet, sûr et sans entrave" de l'aide humanitaire "aux zones touchées sur la rive gauche (...) qui est sous le contrôle de son armée".

Selon Kiev, une personne a été tuée et 18 blessées, dont des membres des services d'urgence, dans des frappes russes sur le centre de Kherson et les environs. Les évacuations dans la commune ont été entrecoupées d'explosions et de tirs d'obus, plongeant la population dans la terreur, comme le montre le reportage ci-dessous. Les autorités d'occupation russe en Ukraine ont de leur côté accusé Kiev de bombardements qui ont tué deux personnes, dont une femme enceinte, dans un point d'évacuation à Golan Pristan, dans la zone sous contrôle russe.