VIDÉO - Ukraine : Boris Johnson et Volodymyr Zelensky déambulent dans les rues de Kiev

Peu après la diffusion de ces images, le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak a justifié une telle sortie. "Kiev est encore peu peuplée et avec des perturbations dans le ciel. Mais elle est toujours aussi belle et il n'y a plus de combats autour de la ville." D'abord autour du palais présidentiel, les deux hommes se sont progressivement rapprochés de lieux ukrainiens emblématiques : place de l'Indépendance Maïdan puis le mémorial de la "Centurie céleste". Deux monuments intimement liés aux manifestations et à la révolution de 2013, sources du conflit russo-ukrainien.