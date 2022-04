Ukraine : Boris Johnson rencontre Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise à Kiev

Une visite inattendue à Kiev. Samedi 9 avril, le Premier ministre anglais Boris Johnson a entamé une visite surprise dans la capitale ukrainienne, par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef du gouvernement britannique est ainsi le premier dirigeant d'un pays du G7 à se rendre en Ukraine, depuis le 24 février dernier et le lancement de l'offensive russe dans le pays.

"Le Premier ministre a effectué un voyage en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky en personne et montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien", a-t-on justifié du côté des services de Boris Johnson. Downing Street, nom de la résidence officielle du leader britannique, ajoutant que les discussions devaient porter sur l'octroi de nouvelles aides "militaires et financières". Dans la foulée, ils ont précisé que le Royaume-Uni allait livrer des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Plusieurs images de la rencontre bilatérale ont été diffusées ce samedi, notamment du côté ukrainien, avec un fort contraste entre les deux dirigeants. Volodymyr Zelensky accueillant son homologue avec sa tenue et ses baskets kaki face à un Boris Johnson en costume-cravate.