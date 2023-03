VIDÉO - "C'est devenu une grande famille ici" : LCI en immersion avec un combattant français en Ukraine

La centaine de soldats qui composent cette brigade vivent ensemble dans une base où les cartons de provisions s'empilent, et où un repas chaud est distribué chaque matin. "Les gars viennent se ravitailler ici, il y a de tout, on a des moyens, mais quand tu es sous le feu de l'artillerie, c'est un peu compliqué", reconnaît le combattant français. L'armée a aussi fait installer des saunas mobiles, un luxe inimaginable et "un paradis" pour les soldats exténués, de retour de position.

Ces moments de confort adoucissent quelque peu un quotidien très éprouvant. C'est au nom de la liberté qu'Arès s'est engagé dans l'armée ukrainienne il y a un an, mais cette année de combat ne le laisse pas indemne : le jeune homme souffre de contusions provoquées par les ondes de choc des explosions. "J'ai eu des pertes d'équilibre, des spasmes, je dois prendre des injections tous les jours, mais c'est le quotidien de tous les soldats", se résout-il, se confiant à visage caché. "C'est une guerre à haute intensité, brutale, avec des armes terrifiantes… Mais je suis en vie."