VIDÉO - "C'est tout simplement absurde" : Poutine balaie l'idée d'une guerre avec l'Otan

Le président russe a déclaré que son pays n'a pas les moyens d’affronter l'Otan. Il a en effet rappelé que les États-Unis ont des dépenses militaires largement supérieures à la Russie. Selon le renseignement allemand, Moscou pourrait être en capacité d'attaquer un pays de l'Otan "d'ici à deux ans".

Il n’y aura pas de guerre entre l’Otan et la Russie. C’est du moins ce que promet Vladimir Poutine. "Les dépenses militaires des États-Unis représentent environ 40 % des dépenses mondiales de défense, contre 3,5 % pour celles de la Russie. Compte-tenu de ce ratio, allons-nous vraiment nous battre avec l’Otan ? C’est tout simplement absurde", a indiqué mercredi le président russe, lors d'une rencontre avec des pilotes de l'armée de l'air, comme l'a rapporté l'agence de presse russe Tass. "Ce qu’ils disent sur le fait que nous allons nous attaquer à l’Europe après l’Ukraine est complètement absurde", a poursuivi le maître du Kremlin.

Dans un rapport relayé la semaine dernière par Business Insider, le renseignement allemand s'est montré alarmiste quant à une éventuelle nouvelle agression de la Russie. Selon eux, Moscou pourrait être en capacité d'attaquer un pays de l'Otan d'ici à deux ans. Les pays baltes ou la Finlande seraient potentiellement visés.

"Ils font peur à leur population"

Pour Vladimir Poutine, les craintes exprimées notamment en Europe relèvent de "l’intimidation sur leur propre population dans le seul but de leur soutirer de l’argent", et ce "d’autant plus que l’économie est en train de sombrer et que le niveau de vie est en train de chuter", estime le président russe. D’après lui, les Occidentaux "ont besoin de se justifier alors ils font peur à leur population avec une menace russe potentielle tout en étendant leur diktat au monde entier".

Interrogé par ailleurs sur la livraison d'avions de combat F-16, qu'un certain nombre de pays européens se sont engagés à livrer à l'Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que de tels avions de combat ne changeraient pas la guerre. Il a cependant averti que tous chasseurs F-16 donnés à l'Ukraine par ses alliés occidentaux seront une cible légitime pour les forces russes.