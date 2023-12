VIDÉO - "Je n'ai pas changé de numéro" : Macron répond à Poutine qui assurait "être prêt à parler avec la France"

Jeudi, Vladimir Poutine s'est dit ouvert à une discussion avec Emmanuel Macron, alors que les deux chefs d'État ne sont pas parlés depuis plus d'un an. Depuis Bruxelles, le président français a répondu vendredi à son homologue russe.

La France pas définitivement fermée à un dialogue avec la Russie, mais… Interrogé après le Conseil européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a répondu aux récentes sollicitations de Vladimir Poutine. "Je vais être très simple. Ce n'est pas moi qui ai déclenché la guerre de manière unilatérale en rompant des traités que j'avais décidés. Ce n'est pas la France qui a décidé de mener des crimes de guerre dans le nord de l'Ukraine, rendant quasiment impossibles les discussions", lance le président français à son homologue russe, avec qui il a longtemps gardé contact avant de couper les ponts au vu de l'évolution de la situation en Ukraine.

Au cours de conférence de presse annuelle, le chef d'État russe a affirmé jeudi qu'"à un moment, le président français a arrêté les échanges avec Moscou". "Ce n’est pas moi qui ai arrêté, c’est lui. S’il y a un intérêt de la France, nous y répondrons. S’il n’y en a pas, nous nous en passerons", a encore affirmé le maître du Kremlin, acide.

Je n'ai pas changé de numéro Emmanuel Macron

"Je n'ai pas changé de numéro et si le président Poutine a des propositions sérieuses, une volonté de réengager le dialogue qui permet de bâtir la paix respectueuse du droit international, la France sera toujours une puissance qui aidera et ne ménagera pas ses efforts pour obtenir des résultats", a répondu Emmanuel Macron. "Si le président Poutine a une volonté de dialoguer et des propositions sérieuses pour avancer, sortir du conflit et bâtir une paix durable, c'est-à-dire respectueuses du droit international et des intérêts et de la souveraineté ukrainienne, je prendrais l'appel", ajoute-t-il.

Pour rappel, la France a été l'une des dernières puissances occidentales à rompre ses relations avec la Russie. Depuis, les interactions entre d'un côté les États-Unis et leurs alliés et de l'autre Moscou sont réduites au strict minimum.