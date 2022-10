Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'énorme explosion qui a frappé le pont de Crimée

Pour rappel, ce pont en béton, construit à grands frais sur ordre de Vladimir Poutine, sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine mais aussi à ravitailler la péninsule. Pour autant, l'approvisionnement des troupes de Moscou ne serait pas menacé. "Le ravitaillement (...) s'effectue de manière continue et complète, le long d'un couloir terrestre et partiellement par voie maritime", a annoncé Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. Par ailleurs, Sergueï Aksionov, le dirigeant russe de la Crimée, s'est efforcé de rassurer en affirmant disposer de réserves suffisantes de carburant et de nourriture, respectivement pour un et deux mois.

Signe potentiellement rassurant quant à l'état de l'infrastructure, la circulation routière a repris en fin de journée. "La circulation des véhicules sur le pont de Crimée a commencé. La circulation est désormais ouverte pour les voitures et les bus, avec des procédures d'inspection complètes", a indiqué Sergueï Aksionov, excluant, pour le moment, le passage des camions. Dans la foulée, le trafic ferroviaire a, lui aussi, pu reprendre.

Pour autant, les réparations pourraient prendre "deux mois", a confié un responsable de l'occupation russe dans la région ukrainienne voisine de Kherson, Kirill Stremooussov.