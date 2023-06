VIDÉO - Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la destruction du gigantesque barrage de Kakhovka

"L’ampleur de la destruction, la vitesse et les volumes d’eau, ainsi que les zones d’inondation probables sont en cours de clarification", a indiqué sur Facebook le commandement sud des forces armées ukrainiennes, cité par Le Monde. De son côté, le chef de l’administration militaire régionale Oleksandr Prokudin a affirmé ce mardi matin peu avant 7 heures que "l’armée russe a commis un nouvel acte de terreur", et averti que l’eau atteindrait des "niveaux critiques" dans les cinq heures à venir. En octobre déjà, Volodymyr Zelensky s'était inquiété devant le Conseil de l'Union européenne d'une possible explosion du barrage, estimant que "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide".

Andriï Iermak, le chef du bureau du président ukrainien, a aussi estimé sur Telegram que la destruction représentait une menace pour la centrale de Zaporijia, sans plus de précisions.