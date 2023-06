VIDÉO - "Cet épisode peut se répéter" : l'inquiétude des Russes après la rébellion avortée de Wagner

Mais les Russes n'ont pas oublié la journée d'hier. Plusieurs nous confient une certaine perplexité, et même des craintes. "On est arrivé à une telle situation que cet épisode peut se répéter. Moi, pour mon petit-fils, je souhaite la paix, un ciel sans nuages. Il faut changer le pays", affirme un Moscovite devant notre caméra. Tous ont suivi l'avancée du groupe Wagner via les réseaux sociaux ou la télévision. Aujourd'hui, des médias russes annoncent le retour à la normale. Et chose rarissime, un commentateur ose critiquer Vladimir Poutine.

Nos reporters ont pris ensuite la direction du centre de Moscou, près de la place Rouge, toujours bouclée, pour poser cette délicate question en Russie. Vladimir Poutine en sort-il affaibli ? "Notre président est très fort. Il réussit à maintenir le pays stable alors qu'il gouverne pendant une époque pas simple et troublée", affirme une riveraine.