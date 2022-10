VIDÉO - Ukraine : Chantal et Oleg, les deux jeunes mariés du front

Une belle histoire, dans un contexte de guerre meurtrière. Chantal, 20 ans, et Oleg, 25 ans, se sont rencontrés sur le front, dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Depuis, ils se sont fiancés et sont désormais mariés. Pourtant, ils ne se connaissaient pas avant le début du conflit et se sont rencontrés pour la première fois durant l'été dernier.

"Vous voulez que j'attende de mourir pour me marier ?", s'amuse le jeune homme, lorsqu'on l'interroge sur une telle rapidité. "On ne va pas perdre notre temps à attendre", explique-t-il, à la veille de dire "oui", dans une base militaire de l'oblast de Kharkiv. Les familles des deux mariés sont loin. Les seuls invités seront leurs frères d'armes.