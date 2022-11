Civils tués à Kherson, 6 millions d'Ukrainiens dans le noir… Le point sur la situation en Ukraine

La délégation ukrainienne boycotte l'OSCE. La délégation ukrainienne compte boycotter l'assemblée parlementaire de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, d'après le Kyiv Independent. La délégation permanente de Kiev boycottera l'assemblée parlementaire après que la commission permanente n'a pas réussi à modifier les règles d'expulsion de la Russie. "À partir d'aujourd'hui, nous, la délégation ukrainienne, boycottons l'assemblée parlementaire de l'OSCE jusqu'à ce que cette organisation internationale puisse former son attitude à l'égard de la participation des Russes - propagandistes et représentants de l'État terroriste", a déclaré Yevheniia Kravchuk, membre de la délégation.

Le patrimoine ukrainien menacé. Pour protéger les œuvres ukrainiennes, le Conseil international des musées (ICOM) a publié une "liste rouge d’urgence des biens culturels en péril". L’objectif est d’endiguer le trafic illégal, qui s’est "amplifié par l’invasion russe", mais aussi de pouvoir repérer les biens et œuvres volés qui seront remis sur le marché "dans les semaines, les mois et les années à venir". Au total, 217 sites culturels ont été endommagés en Ukraine entre le 24 février et le 18 novembre, selon l'Unesco.