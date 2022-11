Commémorations de l’Holodomor, stocks de missiles russes… Le point sur la situation en Ukraine

Des commémorations particulières à Kiev. Samedi, plusieurs dirigeants européens ont fait le déplacement jusqu’à Kiev pour les commémorations de l’Holodomor, cette grande famine provoquée volontairement en 1932 et 1933 par le régime soviétique, considérée comme un "génocide" par Kiev et ayant fait quatre à millions de morts. Les premiers ministres belge, polonais et lituanien, Alexander De Croo, Mateusz Morawiecki et Ingrida Simonyte, étaient notamment présents et ont formulé des promesses de soutien matériel et financier. Selon l'agence Belga, le dirigeant belge compte apporter une aide supplémentaire de 37,4 millions d'euros pour l'Ukraine, notamment pour aider la population à faire face à l'hiver dans un contexte de coupures de courant.