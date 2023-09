Comment de riches Russes continuent de transférer de l'argent en Suisse depuis le début de la guerre en Ukraine

Selon la fuite de données, la banque Reyl a réalisé qu'une des deux femmes était aussi russe à l'automne 2022. Dans la foulée, elle avait demandé par mail à leur gestionnaire de fortune de veiller à l'informer "si la personne (avait bien) deux nationalités".

Contactée par l'Agence France-Presse, la banque Julius Baer a indiqué se conformer à "toutes les lois et règlementations applicables", mais ne pas commenter les relations avec ses clients "présumés ou réels". La banque Reyl a, elle aussi, dit se conformer aux règles, sans plus de commentaires. La banque Pictet a invoqué le droit suisse interdisant toute déclaration sur ses relations bancaires, existantes ou non. "Nous sommes extrêmement attentifs à toute thématique en lien avec la Russie", a-t-elle toutefois précisé.