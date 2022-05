Guerre en Ukraine : comment la Russie contourne-t-elle les sanctions occidentales ?

C'est une usine dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, à Peterhof, blottie contre la mer Baltique : la fabrique de montres Raketa, la plus vieille de Russie, expose fièrement sur les murs de ses ateliers des photos de modèles portés par les héros soviétiques, comme le cosmonaute Youri Gagarine. Comme de nombreuses autres industries russes, l'entreprise a dû s'adapter face aux vagues de sanctions adoptées par l'Occident, en représailles de l'invasion russe en Ukraine.

"Aujourd'hui, à cause des sanctions, on a des problèmes d'approvisionnement. Certaines pièces importantes manquent. Ça nous touche mais on trouve d'autres composants pour les remplacer", explique la cheffe d'atelier Olga Shpiltchouk dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Samedi, les pays du G7 ont assuré qu'ils ne reconnaîtraient "jamais" les frontières que la Russie veut imposer à l'Ukraine et promis encore une fois "d'élargir les sanctions" économiques à "des secteurs dont la Russie est particulièrement dépendante". Si un embargo du gaz russe à l'échelle de l'Europe n'est pas encore d'actualité, certaines enseignes, dont françaises, ont fermé en Russie et des exportations ont cessé vers Moscou.