Guerre en Ukraine : comment les Russes ont dit au revoir à McDo

Dans la gare de Moscou, ils étaient plusieurs centaines de personnes à faire la queue. "J’attends depuis une heure et demie. J’ai commandé un Big Mac, des frites, un cheeseburger…". La liste est longue pour Dania qui veut goûter toute la carte avant la fermeture. Cette enseigne a une place particulière dans la mémoire des jeunes Russes. "Quand j’étais petit, mon père m’emmenait ici. C’était un peu la tradition familiale et je suis déçu que ça ferme", se désole un garçon d’une vingtaine d’années, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Certains Russes ont même fait des provisions. L’un d’eux a rempli son frigo de burgers McDonald’s afin de ne pas en manquer les prochains mois. Et d’autres ont décidé d’en faire un business. Les sites de petites annonces russes débordent de sandwichs et autres sauces à revendre à des prix exorbitants. Un menu entier est ainsi mis en vente à plus de 69.000 euros, selon le HuffPost.