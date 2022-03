VIDÉO - "Content d'entendre la voix d'un homme vivant" : les retrouvailles entre Zelensky et le maire de Melitopol libéré

"Je suis content d'entendre la voix d'un homme vivant". C'est par ces mots que le président ukrainien a accueilli au téléphone la libération du maire de Melitopol, Ivan Fedorov. Dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram, on voit Volodymyr Zelensky discuté avec le maire de la ville de Melitopol, au sud de l'Ukraine, après sa libération. "Je suis bien content d'entendre la voix d'un homme vivant", lance Zelensky. "Je vais beaucoup mieux. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Il me faut un ou deux jours pour me remettre et ensuite je suis à vos ordres pour contribuer à notre victoire à Melitopol, dans le Donbass et toutes les zones en Ukraine prises par ces enfo****", lui rétorque le maire de Melitopol.