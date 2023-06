DOCUMENT TF1/LCI - Contre-offensive ukrainienne : au cœur des tranchées russes

Les combats se poursuivent après l'offensive déclenchée par l'armée ukrainienne il y a plus d'une semaine sur au moins trois secteurs de l’est du pays. Nos équipes ont pu se rendre exceptionnellement de l’autre côté du front, dans la partie du pays occupée par les Russes. Nos envoyés spéciaux ont pu constater que les tranchées sont désormais plus solides et plus profondes qu’il y a quelques semaines.