Contre-offensive ukrainienne : troupes, munitions… comment les deux camps se préparent ?

Le front vu du ciel fait partie des éléments les plus importants de ces derniers jours. Les images satellites dévoilent les contours d'une imposante entreprise de fortification de la part de Moscou. Bunkers, "dents de dragon" et tranchées se succèdent, de la Crimée à Kharkiv. Après six mois de préparatifs, la Russie a bâti 800 km de fortifications pour résister à l’offensive ukrainienne. Du jamais-vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ceci dit, pour certains observateurs, comme John Helin, cette ligne de défense ne doit pas être surestimée. Dans les colonnes d'El País, l'historien et analyste militaire révélait que les "dents de dragon", ces blocs de béton antichars, n'ont pas été plantés dans le sol. Ils pourraient être retirés avec une excavatrice. Les bunkers, eux aussi, n'auraient pas de fondations souterraines ni de murs fortifiés.

L'ampleur colossale de la fortification est aussi le signal des craintes de Moscou. Dans leur traditionnel point de situation, les services de renseignement britannique relevaient qu'elle témoigne de la "profonde inquiétude des dirigeants russes à l'idée que l'Ukraine puisse réaliser une percée majeure".