Guerre en Ukraine : ex-allié de Zelensky, l'oligarque Kolomoïski arrêté pour fraude et blanchiment d'argent

Reste qu'au-delà de l'affaire judiciaire, l'homme est devenu le nouveau visage de la croisade anticorruption menée par Volodymyr Zelensky. Samedi soir, le président ukrainien a semblé faire une allusion à cette affaire, remerciant les forces de l'ordre d'avoir fait preuve de détermination pour traduire en justice des affaires de longue date. "Sans aucun doute, il n'y aura plus de statu quo pour ceux qui ont pillé l'Ukraine et se sont placés au-dessus de la loi et de toutes les règles", a-t-il lancé, face caméra. Une manière de prouver qu'il est prêt à mener cette bataille, même contre ses anciens alliés.