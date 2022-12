Coupures d'électricité, exercices tactiques de la Russie au Bélarus… Le point sur la situation en Ukraine

Coupures d'électricité. Des coupures d'électricité frappaient lundi Kiev et dix régions d'Ukraine après une nouvelle vague d'attaques de drones lancés par la Russie, a annoncé lundi l'opérateur national ukrainien Ukrenergo. "Toute la nuit, des drones ennemis tenaient de frapper des sites énergétiques", entraînant "une situation difficile pour le système énergétique" et des "coupures d'électricité" à Kiev et dans dix autres régions du pays, a indiqué Ukrenergo sur Telegram.

Quatre missiles de fabrication américaine abattus par la Russie. L'armée russe a affirmé lundi avoir abattu quatre missiles HARM de fabrication américaine au-dessus de son territoire, dans le ciel de la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine, où Moscou mène une offensive depuis février. "Quatre missiles anti-radar américains HARM ont été abattus dans l'espace aérien de la région de Belgorod", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien publié sur Telegram, sans plus de précisions.