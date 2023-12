VIDÉO - Crimée : deux femmes auraient empoisonné des soldats russes avec de la vodka

Deux jeunes femmes auraient apporté de la nourriture et de la vodka à un poste de contrôle tenu par des soldats russes en Crimée. L'alcool contenait de la strychnine et de l'arsenic, selon une chaîne russe via Telegram. 24 hommes seraient morts.

24 soldats tués, 11 autres malades. Voici le bilan à Simferopol où une attaque un peu particulière a eu lieu la semaine dernière en Crimée. Les troupes de Moscou n'ont en effet pas été ciblées par un bombardement, mais par… un empoisonnement.

Selon l'ONG Information Resistance, s'appuyant sur des chaines russes sur Telegram, un poste de contrôle a reçu la visite de deux jeunes femmes. Se présentant comme des habitantes de Simferopol, une localité occupée par l'armée de Vladimir Poutine, "elles ont tenu à les remercier de les avoir protégées", selon l'ONG citée dans la vidéo en tête de cet article.

Sept bouteilles de vodka empoisonnée

Elles ne sont pas venues les mains vides, puisqu'elles ont apporté "sept bouteilles de vodka et quelques snacks : du poisson, des saucisses, du pain, du fromage. (…) Les gars ont pris de la vodka et de la nourriture, ont bu avec leurs collègues et ont mangé. Et beaucoup d’entre eux ont été empoisonnés." Selon l'ONG, la vodka contenait en effet de l'arsenic et de la strychnine.

Les deux femmes n'ont pas été retrouvées par les autorités russes. Ces derniers enquêtent pour savoir si cela est lié au récent empoisonnement d'officiers du FSB à Melitopol, où de la nourriture provenant d'un restaurant et livrée par un coursier, elle aussi empoisonnée, selon le maire Ivan Fedorov.

"Difficile de recouper cette histoire de façon indépendante, la source étant russe", a noté le spécialiste des questions internationales Gallagher Fenwick sur LCI ce lundi. Ce dernier a d'ailleurs souligné la concomitance de cette affaire avec celle, il y a trois jours, de la tentative d'empoisonnement sur la femme d'un chef du renseignement militaire en Ukraine. Néanmoins, cette technique consistant à attirer un homme pour le compromettre est, selon ce journaliste, un grand classique. Sauf que "quand il s'agit d'un empoisonnement, cela est proscrit, il s'agit d'un crime de guerre", a noté ce dernier.