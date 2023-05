VIDÉO - "Crimes à Boutcha" : découvrez le documentaire du New York Times récompensé par le prestigieux Pulitzer

Les prix Pulitzer mettent à l'honneur le traitement médiatique du conflit en Ukraine. Le New York Times et Associated Press ont été chacun honorés lundi par les récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine.

L'un des plus importants médias du monde, le New York Times (NYT) et ses journalistes, ont remporté le Pulitzer du "reportage international" pour leur "couverture inébranlable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment une enquête de huit mois sur les morts ukrainiens de Boutcha et sur l'unité russe responsable de ces tueries", a annoncé dans un message vidéo Marjorie Miller, administratrice des Pulitzer. Le travail du NYT avait fait l'objet d'un documentaire, diffusé sur LCI il y a quelques semaines, que vous pouvez voir ou revoir en cliquant ici.