Guerre en Ukraine : Cuba révèle l'existence d'une filière de recrutement illégal russe

Le ministère a souligné, par ailleurs, son rejet catégorique du "mercenariat". Depuis février 2022, Cuba refuse de prendre part à la guerre en Ukraine. Le scandale a éclaté, le 1ᵉʳ septembre dernier, lorsque la chaine de télévision locale America TeVe, basée à Miami (États-Unis), a publié le témoignages de deux adolescents.

Ces derniers racontaient alors avoir été recrutés pour travailler comme maçons sur des chantiers de construction en Ukraine avec l'armée russe. Et ce, après avoir été contactés sur Facebook. "Aidez-nous, s'il vous plaît, essayez de nous faire sortir d'ici le plus vite possible parce que nous avons peur", déclarait l'un des jeunes, âgé de 19 ans, dans une vidéo publiée sur le site du média.