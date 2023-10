Dans le "Bataillon sibérien", ces Russes opposés à Poutine qui rejoignent l'armée de Kiev

Comme Gennadiy et Vargan, les recrues du "Bataillon sibérien" partagent une opposition à ce qu'ils appellent l'impérialisme russe. Même sans en avoir été directement victime. "Je ne veux pas participer aux crimes terribles commis par mon pays à l'intérieur de ses propres frontières", témoigne par exemple auprès de Reuters un homme de 41 ans originaire de la région de Moscou. Un discours anti-Kremlin qui peut coûter cher à ces citoyens russes. Après avoir signé un contrat militaire, ils ont pu adopter des indicatifs pour protéger leur véritable identité. C'est pourquoi ce soldat a choisi le surnom de "Gandhi", en référence à sa fascination pour cette figure du mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Lui affirme avoir quitté la Russie peu après l'invasion et s'être rendu en Ukraine via la Pologne pour "défendre la vie" de ses voisins. "J'ai eu le sentiment qu'en tant que Russe, j'étais responsable de cette situation." Comme lui, Ildar Dadin a aussi rejoint les rangs du "Bataillon sibérien" pour son militantisme anti-Poutine. Pour lui, cette guerre n'est pas seulement pour l'Ukraine, mais pour "la liberté du peuple". "Ce qu'il faut faire maintenant, c'est parvenir à la défaite de la Russie de Poutine", dit-il à l'AFP, en espérant que cela déclenchera un changement politique en Russie. "Et pour cela, nous avons besoin de la victoire de l'Ukraine."