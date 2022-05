Guerre en Ukraine : course contre la montre pour préserver la mémoire architecturale du pays

Après des bombardements soutenus de la deuxième ville d'Ukraine par l'armée russe, la démarche de l'ingénieur français peut paraître dérisoire. Mais cela"permet de fixer dans l'histoire la situation physique du bâtiment", explique-t-il, "et ça peut servir pour voir ce qui a bougé pour la sécurité. Pour aider à voir ce qu'on peut restaurer ou non, mais aussi pour des aspects muséographiques" ou historiques, poursuit-il. Bénévole, Emmanuel Durand est accompagné d'architectes, d'ingénieurs, de spécialistes de bâtiments historiques et d'un directeur de musée, avec qui il se déplace dans les zones accessibles de Kiev, Lviv, Tcherniguiv, et Kharkiv.