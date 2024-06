Depuis trois mois, des élèves pilotes ukrainiens suivent une formation accélérée sur une base française. Dans quelques mois, ils seront susceptibles d'être aux commandes des d'avions de chasse américains F-16.

Des élèves pilotes venus d’Ukraine suivent depuis trois mois une formation "express" sur une base aérienne française du sud-ouest de la France. Dans quelques mois, ces pilotes ukrainiens, âgés de 21 à 23 ans, seront aux commandes de F-16 américains pour combattre l’armée russe. Leur formation va durer six mois, c’est trois fois moins qu’habituellement.

"L’enjeu, c’est vraiment de leur permettre d’être au niveau des opérations qu’ils vont rencontrer dès la fin de leur formation", explique le colonel Yann Malard, porte-parole du chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, dans la vidéo en tête de cet article. Pour la mener à bien, la France a rappelé d'anciens instructeurs à la retraite et des réservistes pour les former.

Un apprentissage par simulateur

En plus du maniement des appareils, ces élèves pilotes ukrainiens se forment au combat aérien, savoir prendre des décisions rapidement et apprendre à voler à basse altitude pour éviter de se faire repérer par les radars, en utilisant des simulateurs. "On lui met une menace autour et lui doit gérer toute sa navigation pour y aller, être à l’heure et utiliser le bon armement avec les bons boutons" explique un formateur, dans la vidéo.

L’Ukraine, dont la flotte est exclusivement composée de Mig et Sukhoï soviétiques, avait annoncé l'été dernier la création d'une "coalition" de 11 pays pour la formation de ses pilotes au F-16, avec le Royaume-Uni, le Canada et des pays européens dont la France. Après un feu vert de Washington, les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés en août à livrer 61 appareils. La Norvège a suivi, puis la Belgique, dernier pays en date à promettre 30 avions de combat, le premier cette année et la suite d'ici à 2028.

Le chef d'État ukrainien avait déclaré le mois dernier avoir besoin de 120 à 130 F-16 pour obtenir la parité aérienne avec la Russie. Si l'armée ukrainienne forme déjà des pilotes pour les chasseurs américains, elle va désormais devoir aussi se familiariser en urgence avec les Mirage 2000 français. Début juin, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait à Kiev des Mirage 2000-5, sans préciser le nombre d'appareils concernés.