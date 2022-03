Ukraine : David Cameron, ex-Premier ministre anglais, se rend en Pologne avec un camion rempli d'aide humanitaire

De Downing Street aux actions humanitaires, il n'y a qu'un pas. Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine reste à un très haut niveau, l'aide humanitaire se poursuit et afflue dans les pays frontaliers, à commencer par la Pologne. Parmi l'ensemble des convois qui ont pris la route, l'un d'eux s'est particulièrement détaché du lot. Et pour cause, il est conduit par David Cameron, ancien Premier ministre du Royaume-Uni entre 2010 et 2016.

"Je conduis actuellement vers la Pologne avec deux collègues de l'association Chippy Larder pour livrer nos produits à la Croix-Rouge. Cela va être un long trajet, mais je vous tiendrai informé tout au long du voyage", a-t-il expliqué dans un message publié sur Twitter.