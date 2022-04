VIDÉO - Guerre en Ukraine : de retour d'Irpin, un soldat ukrainien surprend sa famille

La surprise puis le soulagement. Après des semaines de combats féroces et intenses, l'armée ukrainienne a repris Irpin aux forces russes, lundi 28 mars. Cette banlieue cossue de 60.000 habitants, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, a été défigurée par la guerre. La localité, tout juste libérée après avoir été sous le feu des bombes, est "à moitié détruite", a annoncé son maire, Oleksandre Markouchine, mercredi 30 mars. Sur place, les bâtiments sont éventrés, les rues sont jonchées de décombres et de corps. Au moins 200 habitants de cette petite cité ont été tués durant l'occupation russe.

Dans cet indescriptible chaos, où l'armée russe n'a laissé derrière elle que mort et désolation, des familles ukrainiennes séparées, exilées parfois à plusieurs centaines de kilomètres, se retrouvent après des semaines de hantise et de terreur. C'est le bonheur qu'a eu la famille de Yehor Soboliev. Parti défendre Irpin, où il s'est battu pendant deux semaines, cet ancien journaliste et député n'avait plus donné de nouvelles du front pendant quelques jours. Ses proches craignaient qu'il lui soit arrivé le pire. Sans prévenir, il est venu jusqu'à Lviv, où se trouve désormais sa famille, pour surprendre ses enfants.