Ukraine : "dérussification" contre "désukrainisation", la guerre des symboles

Ce nouveau coup de vis est tout sauf un cas isolé en Ukraine, un pays qui cherche désormais à supprimer toute référence à l'ennemi. Dans Kharkiv, trois noms de rues ont déjà été modifiés pour leurs références à la Russie, tandis que la statue du héros médiéval russe Alexandre Nevski a été déboulonnée. Au total, ce sont près de 200 noms de la toponymie actuelle de la ville, qui sont dans le collimateur de la municipalité. Même ambiance à Kiev : selon le maire, 60 autres monuments, bas-reliefs et signes associés à l'URSS et à la Russie, seront démantelés prochainement. Plus de 460 rues seront également rebaptisées.