VIDÉO – Des crimes de guerre ? Une équipe de TF1 sur les lieux d’un possible massacre de civils ukrainiens

Les soldats qui portent le signe blanc distinctif des forces russes font sortir deux autres personnes du véhicule : une femme et un enfant apparemment. Ils sont emmenés à l’écart, à l’arrière de la station-service, dans un bois. Le corps de l’homme, lui, est traîné hors de la route, dans un champ. Quel fut le sort de la femme et de l’enfant ? Rien d’autre n’est visible dans l’image du drone, mais une chose est sûre, les restes calcinés d’un adulte et d’une petite personne gisent bien à côté et à l’intérieur du véhicule détruit. "Le lendemain, on a vu qu’ils avaient tout brûlé. Du coup, les légistes auront du mal à faire leur travail, à identifier les victimes, les blessures infligées. Nous sommes absolument sur une scène de crime. Il n’y a aucun doute là-dessus", explique Oleksandr.