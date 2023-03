De jeunes skieurs à Courchevel ont-ils mis en scène "la mort" de l'Ukraine ?

Cette vidéo montre donc plutôt un événement festif, et non pas une célébration anti-Ukraine. Une version confirmée par le restaurant Bagatelle, où ces images ont été tournées. Auprès de TF1info, l'établissement indique que ce "bobsleigh peint en jaune, bleu/vert et noir" est "régulièrement utilisé par les équipes Bagatelle comme support pour apporter aux clients les bouteilles de champagne commandées". "Cela se déroule sous forme de parade déguisée, où les serveurs sont vêtus de combinaisons qui reprennent les drapeaux de différentes nationalités", précise le restaurant de luxe. Quant aux drapeaux russes ? L’établissement reconnaît une "maladresse", compte-tenu "du contexte actuel".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.