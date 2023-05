Des "produits russes" dans un supermarché américain : un contournement des sanctions occidentales ?

Dans cet extrait, la jeune femme procède donc à un état des lieux des étalages du magasin dans lequel elle se trouve. Si le supermarché dans lequel se déroule la scène n'est pas identifiable, il est vraisemblable qu’il soit américain et spécialisé dans la vente de produits russes. Pour seuls indices, la jeune femme mentionne en russe être "à Miami, en Amérique" et les prix dans les rayons sont affichés en dollars. Les emballages des articles sont quant à eux écrits en cyrillique. "Nous avons maintenant atteint le magasin russe. Pendant que le téléphone tient encore, je vais vous montrer ce que ça coûte", raconte-t-elle, avant de filmer divers produits alimentaires. Mais ces articles ne sont pas russes. En les regardant de plus près, il s’avère que la plupart sont issus de pays baltes ou européens, malgré leurs emballages en langue russe. Seul un paquet de céréales, brandi à la fin de la vidéo, est de la marque russe Mafka.

Après analyse, nous avons pu identifier une série de marques célèbres : deux fromages différents de la marque Brest-Litovsk, du nom d’une ville biélorusse, très prisés par les Russes, d’après Sputnik. Mais aussi un fromage frais lituanien de la marque Svalya, ou différentes crèmes fraiches d’origine canadienne et israélienne. Au rayon des féculents, on distingue même des pâtes de la marque italienne De Cecco. "Il est impossible de savoir si ces produits viennent de Russie ou s'ils sont fabriqués ailleurs et vendus avec des étiquettes en cyrillique, une pratique courante pour les communautés expatriées", souligne à TF1info Agathe Desmarais, directrice des prévisions mondiales à l’Économiste Intelligence Unit (EIU) et spécialiste des sanctions russes.